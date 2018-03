Pysyykö VPS:n tehobrassi Cae kurissa Seinäjoella?

Jalkansa loukannut Neymar joutuu leikkaukseen

Ranskalaisen jalkapalloseuran PSG:n brasilialaishyökkääjä Neymar on sivussa loukkaantumisen vuoksi "ainakin kuusi viikkoa", kertoi tähtipelaajan isä. PSG puolestaan tiedotti, että Neymarin jalkapöydästä on löytynyt murtuma. Lisäksi pelaajan nilkka on nyrjähtänyt. Lue lisää