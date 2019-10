Puola varmisti EM-paikkansa neljäntenä maana – Saksa paranteli asemiaan vierasvoitolla Tallinnassa

VARSOVA

Puola on varmistanut paikkansa jalkapallon ensi vuoden EM-turnauksessa. Puola sinetöi paikkansa kaatamalla Pohjois-Makedonian kotonaan 2–0.

Ottelu oli pitkään tasalukemissa, mutta Przemyslaw Frankowski ja Arkadiusz Milik tekivät Puolan maalit viimeisten 20 minuutin aikana. Molempiin maaleihin teki esityön joukkueen suurin tähti Robert Lewandowski.

G-lohkossa toisena oleva Itävalta nousi myös erittäin lähelle kisapaikkaa lyömällä naapurimaa Slovenian vieraissa 1–0 Stefan Poschin avauspuoliajalla puskemalla maalilla. Itävalta on viisi pistettä edellä Pohjois-Makedoniaa ja Sloveniaa, kun vielä kaksi ottelua on pelaamatta.

Itävalta voi varmistaa kisapaikkansa ensi kuussa, kun se isännöi Pohjois-Makedoniaa Wienissä.

EM-kisapaikkansa ovat aiemmin varmistaneet Belgia, Italia ja Venäjä.

Myös Saksa ja Hollanti ovat lähellä kisapaikkaa C-lohkossa. Saksa haki sunnuntaina 3–0-vierasvoiton Virosta ja nousi tasapisteisiin lohkoa johtavan Hollannin kanssa. Pohjois-Irlanti on kolmen pisteen päässä kärkikaksikosta, mutta sillä on jäljellä enää haastavat ottelut juuri Saksaa ja Hollantia vastaan, joista sen olisi todennäköisesti pakko voittaa molemmat.

Saksa sai Tallinnassa huonon alun, sillä Emre Can ajettiin kentältä jo alle vartin pelin jälkeen. Kotijoukkue Viro sinnitteli tasalukemissa 50 minuutin ajan, mutta sitten Saksa sai maalihanansa auki. Ilkay Gündogan teki Saksalle kaksi maalia.

Hollanti taisteli aiemmin päivällä 2–1-vierasvoiton Valko-Venäjästä Georginio Wijnaldumin kahden maalin turvin.

Balen maali pelasti Walesille tasapelin

E-lohkossa tilanne säilyi vielä avoimena, kun Real Madrid -starojen Gareth Balen ja Luka Modricin tähdittämät Wales ja Kroatia pelasivat 1–1-tasapelin Cardiffissa.

Nikola Vlasic vei viime vuoden MM-finalistin Kroatian johtoon jo ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana, mutta Bale tasoitti aivan ensimmäisen puoliajan lopussa. Viihdyttävässä ottelussa ei nähty enempää maaleja.

Kroatia johtaa edelleen lohkoa ja on lähellä kisapaikkaa. Edellisten EM-kisojen välieräjoukkue Wales puolestaan tarvitsee muidenkin apua noustakseen neljänneltä sijaltaan Slovakian ja Unkarin ohi lohkokakkoseksi.

– Meidän täytyy voittaa kaksi seuraavaa ottelua, keskitymme vain siihen. Se ei ole helppoa, mutta me pystymme siihen, sanoi Walesin päävalmentaja Ryan Giggs.

Wales on kahden pisteen päässä Slovakiasta ja neljän pisteen päässä Unkarista. Unkari on pelannut ottelun enemmän. Walesilla on jäljellä vielä vierasottelu Azerbaidzhania ja kotipeli Unkaria vastaan.