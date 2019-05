Presidentti kiitteli "suuren sydämen kiekkojoukkuetta" – Jääkiekkoliiton puheenjohtaja suitsutti huikeaa kasvutarinaa

Mörkö-huudot ja kiekkobiisit raikuivat Helsingin yössä – tuhannet suomalaiset lähtivät torille juhlimaan MM-kultaa

Helsingissä miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-kulta on saanut väkijoukot liikkeelle ja keskustaan on syntynyt villi karnevaalitunnelma. Paikalla olevien STT:n toimittajien mukaan Havis Amandan patsaalle on kerääntynyt jo tuhansia ihmisiä ja lisää virtaa paikalle koko ajan. Lue lisää