Pohjois-Makedonian Nikola Gjorgiev on yliviivattu lentopallomaajoukkueen EM-avauksessa

LJUBLJANA

Turha sitä on kierrellä: Jos Suomen lentopallomaajoukkue mielii jatkoon EM-kisojen alkulohkostaan Ljubljanasta, kello 18.30 alkava avausottelu Pohjois-Makedoniaa vastaan kuuluu pakollisten voittojen listalle.

Suomi ei ole koskaan aiemmin pelannut Pohjois-Makedoniaa vastaan, mutta se tiedetään, että voiton varmistamiseksi on pysäytettävä pohjoismakedonialaisten pelin sielu, 31-vuotias ja 195-senttinen Nikola Gjorgiev, joka takoo pisteitä laidoilta.

– Pohjois-Makedonia on aggressiivinen, ei mikään kisojen pisin joukkue. He eivät perusta peliään taitoon, vaan aggressiivisuuteen ja voimaan. Heidän hakkurinsa (Gjorgiev) on semmoinen, että aiemmissa peleissä hän on lyönyt melkein puolet heidän tämän kesän tuhannesta hyökkäyksestään. Varsinkin silloin kun erää ratkotaan, hän on passarin ykköskohde, Suomen apuvalmentaja Sami Kurttila kertoi.

Suomi on keväällä aloittaneen päävalmentaja Joel Banksin alaisuudessa hävinnyt 18 peräkkäistä maaottelua. Banks on uudistanut Suomen puolustamista ja pyrkinyt nopeuttamaan Suomen passi- ja hyökkäyspeliä.

– Ne ovat olleet suurimmat uudistukset. Passari Eemi Tervaportti on pelannut näin jo useamman vuoden ulkomailla, mutta nuoremmille kavereille on täytynyt rakentaa uskallusta pelata näin. Fakta on, että ulkomaiden liigojen peli on kotimaan liigaan verrattuna vielä pari napsua nopeampaa. Kaikkien pallopelien evoluution on mennyt viime vuosina siihen suuntaan, että miehet kasvavat ja peli nopeutuu, Kurttila kertoi.

Suomi on kesän 18 peräkkäisen tappionsa aikana väläytellyt, mutta parhaan tason ylläpitäminen on ollut vaikeaa.

– Jos pelaamme parasta peliämme Italiaa, Brasiliaa tai Serbiaa vastaan, häviämme yleensä silti, koska heidän paras tasonsa on meitä parempi. Tässä turnauksessa pärjääminen riippuu siitä, miten nopeasti löydämme parhaan tasomme, ja miten pystymme pitämään sen yllä, päävalmentaja Banks sanoi avausottelun aattona.