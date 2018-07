Tero Pitkämäki päättää uransa jatkosta loppusyksystä - ”Pihasaunan pohjia voisi kaivaa”

Keihäslegenda Tero Pitkämäki päättää loppusyksystä, jatkuuko menestyksekäs ura vai päättyikö se kuukausi sitten tulleeseen polvivammaan.

Ilmajokinen ilmoitti keskiviikkona, että kesäkuun alussa Turussa Paavo Nurmen kisoissa tullut eturistisidevamma hoidetaan kuntoon leikkauksella. Elokuun alussa tehtävää operaatiota seuraa kuukausia kestävä kuntoutus.

– Myöhemmin syksyllä katson, mikä on tilanne ja onko motivaatiota heitellä keihästä vielä tästä eteenpäin. Nämä ratkaisevat uran jatkonäkymät. Mitään pakkoa ei ole tehdä ratkaisua suuntaan tai toiseen, sillä aika pitkään tässä on saanut heitellä. Siirryn kilpaurheilijasta penkkiurheilijaksi. Jää nähtäväksi, tapahtuuko vaihdos vielä toiseen suuntaan.

Pitkämäki tukijoukkoineen elätteli suomalaisen keihäskansan lailla Turun turman jälkeen toiveita, että tähden polvi kestäisi tuettuna heittämistä. Urheilija kertoo löytäneensä polveen hyvän tuen, mutta heittotilanteessa hän ei saanut kuitenkaan polveen täyttä luottoa.

– Tein pari heittoharjoitusta, joista toinen oli vähän kovempi. Hyvän tuen kanssa testaisin jalkaa. Kovemmassa heittämisessä polvi ei pysynyt sijoillaan, vaan muljahteli. Olisi ollut iso riski hajottaa sitä lisää, eikä huipputulosta olisi kyennyt kuitenkaan tekemään. Paras on mennä leikkaukseen elokuun alussa.

Pitkämäki kertoo, että normaalia elämää jalka ei ole haitannut.

– Polvella pystyy tekemään lähes kaikkea muuta paitsi keihäänheittoa. Laji on sen verran raaka. Esimerkiksi juoksua ja hyppyjä pystyy harjoittamaan, mutta hyvä on jalka korjata joka tapauksessa.

Keihäsmiehen leikkaa monivuotinen luottolääkäri Harri Panula Seinäjoella. Urheilija keskittyy heinäkuun ajan tehokkaaseen lihaskuntoharjoitteluun, jotta keho olisi leikkauksen jälkeen mahdollisimman valmis aktiiviseen kuntoutusprosessiin.

– Homma hoidetaan viimeisen päälle ja kuntoutuksen vien läpi hyvin. Tulevaisuuden kannalta tämä on järkevää, on jatko elämässä sitten mitä hyvänsä.

Pitkämäen vasemman eli tukijalan eturistiside meni poikki Turun kisojen viimeisessä heitossa. Hän kertoo, ettei tuntenut ennen kisaa tai heittojen aikana polvessa mitään normaalista poikkeavaa.

– Vamma tuli täytenä yllätyksenä. Yhtäkkiä eturistiside oli mennyt keskeltä totaalisesti poikki. Jalka petti, jolloin polvi kiertyi ja vääntyi. Äijä lähti samalla lentoon, kun pitoa ei enää ollut. Jalassa tuntui kipua ja polven sisälle kertyi verta, kertaa Pitkämäki.

Urheilija myöntää olevansa lievästi pettynyt kauden loppumiseen, mutta päällimmäinen tunne on päätöksen tuoma helpotus.

– Kuukauden päivät asiaa on vatvottu edestakaisin. Nyt selkeä päätös on tehty ja sävelet ovat selvät. Luonnollisesti taustalla on myös pieni pettymys, sillä olisin toki halunnut kesän kilpailla. Muuten olen ihan ok kunnossa, mutta ei loukkaantumiselle mitään voi.

Pitkämäki kertoo tehneensä päätöksen muutama päivä sitten, mutta tieto on itänyt takaraivossa jo pidempään.

– Pari viikkoa olen itse tiennyt, ettei tämä tule onnistumaan. Päätin ilmoittaa asiasta hyvissä ajoin vatvomisen sijaan. On reilua muita urheilijoita kohtaan kertoa, että yksi kisapaikka Berliiniin on vapaana.

Pitkämäki oli jo nimitetty Suomen joukkueeseen elokuun alussa Saksassa pidettäviin EM-kisoihin.

Ilmajokinen sanoo luottavansa siihen, että Suomi saa matkaan täyden kolmen miehen joukkueen. Varmoiksi lähtijöiksi hän laskee Oliver Helanderin ja Antti Ruuskasen.

– Kaksi paikkaa on ainakin täytetty, mutta muitakin ehdokkaita on. Jami Kinnunen ja Lassi Etelätalo ovat puolentoista metrin päässä kisakoneesta. Hyvä keli ja hyvä kilpailu, niin kyllä kasikymppinen menee. Katsotaan toteutuuko.

Mielenkiintoisiksi nimiksi Pitkämäki nostaa myös Ari Mannion ja Teemu Virkkalan.

– Saa nähdä tekevätkö he paluun kilpakentille. Kumpikin on harjoitellut talven hyvin.

Berliinistä ilmajokinen toivoo menestystä kärkikaksikolta.

– Vierittelisin menestyspaineetta Ruskasen ja Helanderin niskaan. Helanderin potentiaali on iso, mutta hänellä on ollut pientä kyynärpäämurhetta tässä viimeaikoina. Jos se puoli tulee kuntoon, hän voi hyvinkin yllättää. Antilla on pitkä kokemus ja nousukunto. On mielenkiintoista seurata, kuinka pitkälle kaksikko pääsee.

Berliiniin Pitkämäki ei lähde edes lehtereille, mutta Jyväskylän Kalevan kisoja hän aikoo mennä seuraamaan paikan päälle.

– Berliiniä seurailen toki televisiosta tarkasti.

Muitakin kesäsuunnitelmia Pitkämäki on ehtinyt perheensä kanssa tehdä.

– Lastenhoidon parissa menee varmasti suurin osa ajasta. Pihasaunan pohjia voisi myös kaivaa. Meillä on ollut pitkään haave pihasaunasta, joten tämmöinen mielekäs homma voisi olla paikallaan.

Jouni Pihlajasaari