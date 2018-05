Pitkämäen keihäs lensi leirillä pitkälle, kausi alkaa Vantaalla

Malmö antoi päävalmentaja Pehrssonille potkut

Ruotsin hallitseva jalkapallomestari Malmö on erottanut päävalmentajansa Magnus Pehrssonin joukkueen heikkojen esitysten takia. Malmö on miesten pääsarjassa Allsvenskanissa kymmenentenä, mikä on odotuksiin nähden pahasti alakanttiin.