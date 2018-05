Pikaluistelussa lopettamisten suma – myös Elina Riskun kilpailu-ura päättyy

Mika Poutala ja Pekka Koskela eivät ole ainoat suomalaiset pikaluistelijat, jotka lopettavat kilpailu-uransa. Samaan ratkaisuun on päätynyt myös Koskelan seuratoveri, Seinäjoen Urheilijoiden Elina Risku, suomalaisen naispikaluistelun ainoa kansainvälisen tason urheilija.

Risku kertoi päätöksestään Instagram-tilillään tiistaina.

– Niin kuin keväällä kauden jälkeen totesin "yksi matka on tullut päätökseen". Nyt nämä sanat saavat toisen merkityksen, koska olen päättänyt lopettaa huippu-urheilu urani pikaluistelijana, Risku kirjoittaa.

– Pikaluistelu tulee aina olemaan minulle rakas laji, en muista aikaa, jolloin en olisi luistellut ja kulkenut Seinäjoen jääurheilukeskuksessa. Tämä elämänmuutos tulee olemaan suuri ja tuskin helppo, mutta nyt on aika uusille seikkailuille ja tavoitteille. Elämä tuo tullessaan varmasti hienoja uusia asioita. Aion muun muassa jakaa sitä tietoa eteenpäin, mikä minulle on vuosien aikana kertynyt, Risku jatkaa.

Risku on luistellut useita tyttöjen ja naisten SE-aikoja. Helmikuussa hän edusti Suomea Pyeongchangin olympialaisissa – ensimmäisenä suomalaisnaisena 38 vuoden tauon jälkeen. Edellinen suomalainen naispikaluistelija olympialaisissa oli hänen oma äitinsä Anneli Risku (o.s. Repola).

Riskun mukaan lopettamispäätös on monen asian summa ja syntynyt vähitellen.

– Yksi iso tekijä kotimaan halliolosuhteen puutteen lisäksi on se, että olen viimeiset kymmen vuotta harjoitellut selkävaurion kanssa. Useimmiten olen pystynyt pitämään selän lähes oireettomana, mutta huippu-urheilun tuoman rasituksen ja iän karttuessa se on aiheuttanut lisää haasteita. Pelko siitä, että huippu-urheilu rikkoisi sitä liikaa, on liian suuri, Risku kertoo.

Erityiskiitokset uransa edistymisestä hän jakaa kahdelle seinäjokelaiselle valmentajalle, Pirjo Lehtiselle ja Aimo Klemetsölle.