Pesisstudio: Seinäjoki–Koskenkorva-paikalliskamppailussa kovat panokset – JymyJussit yrittää hypätä pois vuoristoradasta ennen pudotuspelejä

Seinäjoen JymyJussit on miesten Superpesiksessä mielenkiintoisessa tilanteessa. Kun jäljellä on enää kolme kierrosta, JymyJussit on sarjan viidentenä vain kahden pisteen päässä alempana olevista Koskenkorvan Urheilijoista ja Pattijoen Urheilijoista. Seuraavat kaksi ottelua Seinäjoki pelaa nimenomaan näitä joukkueita vastaan.

Käytännössä viidentenä tai kuudentena säilyminen toisi JymyJusseille vastaan Sotkamon tai Joensuun. Juuri heitä vastaan seinäjokelaiset toivovat pääsevänsä.

– Joensuuta vastaan olemme tällä kaudella pelanneet kolme tasaista peliä. Sotkamossa on se, että viime vuonna teimme ison pohjatyön ja pelasimme erittäin tiukan sarjan heidän kanssaan, JymyJussien pelinjohtaja Mikko Vainionpää avaa.

JymyJussit pääsee taistelemaan perjantaina sarjapisteistä Koskenkorvaa vastaan paikalliskamppailussa. Viimeisen kuuden kauden aikana derbyvoitot jakautuvat Koskenkorvan eduksi 14–7.

Pesisstudion tämänkertaisista vieraista molemmat, niin Vainionpää kuin lukkari Henri Itävalo , ovat pelanneet aikaisemmin urallaan myös Koskenkorvan joukkueessa.

– Derbyt ovat hienoja matseja, niissä on paljon tuttuja kavereita ja paljon yleisöä. Kumpikaan joukkue ei koskaan halua hävitä toiselle, Itävalo kertoo.

Mikko Vainionpää ja Henri Itävalo käyvät tämänviikkoisessa pesisstudiossa läpi kuluvaa kautta sekä odotuksia ja asetelmia tuleviin pudotuspeleihin. Pelinjohtaja Vainionpää myös paljastaa, miksi joukkueen kokoonpano muuttui totaalisesti viimeisimpään otteluun Sotkamoa vastaan.