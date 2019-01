Pesisstudio: Riku Riski kieltäytyi jalkapallomatkasta ja nosti kansainvälisen kohun – näin tekisi lukkari Henri Itävalo vastaavassa tilanteessa

Nurmon Jymy vahvistuu – yleispelaaja Hawaijilta

Naisen lentopalloilun Mestaruusliigassa pelaava Nurmon Jymy on täydentymässä kevätkaudeksi yleispelaajalla. Seuran tiedotteen mukaan joukkue on tehnyt alustavan sopimuksen hawaijilaisen Tai Manu-Olevaon (Shar Latai Haunani Kela Manu-Olevao) kanssa. Sopimukseen on kirjattu kahden viikon koeaika. Lue lisää