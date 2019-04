Perinteinen Jymylentis-turnaus pelataan viikonloppuna Seinäjoen Areenassa

Lukuisia nuoria lentopalloilijoita yhteen keräävä Jymylentis-turnaus pelataan ensi viikonloppuna Seinäjoella Areenassa.

Lentopallotapahtumaan on ilmoittautunut ennakkoon 143 joukkuetta eri puolilta maata. Valtaosa joukkueista saapuu Länsi-Suomen alueelta, mutta osa saapuu turnaukseen Rovaniemeltä ja Sotkamosta. Pelaajia ja valmentajia kokoontuu Seinäjoelle yhteensä noin 950.

Keväiselle lentopalloturnaukselle on Seinäjoella pitkät perinteet. Turnaus järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 1991, silloin Taffel-turnauksena. Vuosituhannen vaihteessa pääsponsorina toimi Atria, jonka nimeä turnaus kantoi. Hippo-nimellä turnaus pelattiin vuodesta 2002 vuoteen 2014.

JymyLentiksessä on sarjat C-tytöille ja sitä nuoremmille lentopalloilijoille. C-ikäisten sarja on osanottajamäärältään rajoitettu, ja siinä mukana on yhteensä 19 joukkuetta.