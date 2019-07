Peltokangas siirtyy Kobrista Tampereen Pyrintöön

Viime kaudella Lapuan Kobrissa miesten Korisliigaa pelannut Panu Peltokangas , 26, siirtyy ensi kaudeksi Tampereen Pyrintöön. 201-senttisen sentterin sopimus Pyrinnön kanssa on 1+2-vuotinen sisältäen optiot kausista 2020–22.

– Panu on meille erittäin mieluinen pelaaja isoon päähän. Hän on kokenut ja monipuolinen pelaaja, joka pystyy auttamaan meitä molemmissa päissä kenttää. Panu on riittävän vahva puolustamaan vastustajan isoja sekä kuitenkin riittävän urheilullinen, jotta hän pärjää myös kaarella, kehaisi Pyrinnön päävalmentaja Sami Toiviainen seuran tiedotteessa.

Peltokangas pelasi kasvattajaseurassaan Kobrissa viime kaudella 20 minuutin keskiarvolla. Kahden pisteen heitot pelaaja upotti 46,8 prosentin tarkkuudella pistekeskiarvon ollessa ottelua kohden 5,0. Levypalloja Peltokangas nappasi 4,1 ottelua kohden.

– Hyökkäyksessä hän tulee avaamaan kenttää hyvän heittonsa ansiosta, joten senkin puolesta meillä on useita lisävaihtoehtoja hyökkäyspelin suhteen, Toiviainen jatkoi.

Kobrien lisäksi Peltokangas on pelannut pääsarjaa Uudenkaupungin Korihaissa kaudella 2016–17.

Pyrintö oli viime kaudella Korisliigan runkosarjassa kolmas, mutta hävisi puolivälierissä Kouvoille suoraan kolmessa ottelussa. Kobrat oli runkosarjan yhdeksäs.

LÄHDE: PYRINTO.FI