Peliveljille huikea vahvistus salibandyn huipulta: Maailman paras maalivahti Eero Kosonen siirtyy Seinäjoelle

Hiljattain maailman parhaaksi salibandymaalivahdiksi nimetty Eero Kosonen siirtyy Ruotsin Växjö Vipersista Seinäjoen Peliveljiin 1+1 vuoden sopimuksella.

Kosonen on ollut viime vuodet Suomen maajoukkueen ykköstorjuja ja on myös lajin hallitseva maailmanmestari.

Ruotsalainen Innebandymagazinet valitsi maaliskuussa Kososen toista kertaa peräkkäin maailman parhaaksi maalivahdiksi.

Kosonen on pelannut viimeiset kolme kautta Ruotsin Superliigassa. Sitä ennen hän on edustanut Suomen Salibandyliigassa NST:tä ja Happeeta. Kososella on yksi Suomen mestaruus Happeen kanssa vuodelta 2014. Ruotsissa hän ylsi Växjön kanssa toissa keväänä finaaliin, mutta taipui siellä lopulta hopealle.

Siirron ansiosta SPV:n maalivahtiosasto vahvistuu edelleen, sillä aiemmin seura julkisti sopimuksen Divarin parhaimmistoon kuuluvan Rasmus Hasun kanssa. Hasu siirtyi Peliveljiin naapuriseura Nurmon Jymystä. Pitkään SPV:ssä torjunut Julius Kivimäki puolestaan siirtyy Jymyn riveihin.