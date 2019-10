Videot: Patrik Laine jatkoi kovien tehojen sarjaa, myös Joel Armia pääsi jälleen maalinteon makuun

Bulls hävisi toisenkin harjoituspelinsä – Markkaselle 12 pistettä

Chicago Bulls on pelannut kaksi NBA-koripallokauden harjoituspeliä, ja molemmista on tullut tappio. Ensin joukkue taipui kotonaan Milwaukee Bucksille, ja Suomen aikaan varhain torstaina tuli vierastappio New Orleans Pelicansille pistein 125–127. Lue lisää