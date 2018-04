Patrik Laine ei harjoitellut keskiviikkona – Jets-valmentajan mukaan ei syytä huoleen

BOSTON

Winnipeg Jets valmistautuu perjantain vastaisena yönä alkavaan NHL-jääkiekon pudotuspelisarjaan Nashvillea vastaan ja huolta Winnipegissä on herättänyt ykköstykki Patrik Laineen tilanne. Laine jätti kesken harjoitukset sekä sunnuntaina että tiistaina, ja keskiviikkona häntä ei näkynyt harjoitusjäällä lainkaan.

Jets on varjellut NHL:n runkosarjan toiseksi parasta maalintekijää julkisuudelta viime päivät, eikä päävalmentaja Paul Maurice ole valottanut suomalaistähden tilannetta. Keskiviikon harjoitusten jälkeen Maurice kuitenkin vihjaili, että Laine on valmiina Nashville-sarjan avauspeliin.

– Patrik ei menettänyt mitään (oltuaan poissa harjoituksista). Hän on kunnossa, Maurice kertoi seuran Twitter-tilillä.

– Hän on samassa veneessä kuin kaikki muutkin (pelaamisen suhteen), mutta odotuksissani on, että hän on mukana (avauspelissä).

Puhe "samasta veneestä" on Mauricella tarkoittanut pudotuspelien aikana sitä, että päätös pelaajan pelaamisesta tehdään vasta ottelun kynnyksellä. Valmentaja on pyrkinyt näin pitämään yllä salaisuuden verhoa pelaajiensa pelikunnon suhteen.

STT

