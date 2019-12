Sairastuminen pilasi Pärmäkosken Tour de Skin jo ennen sen alkamista – "Nyt on tärkeintä, että pääsen terveeksi ja palaudun"

HELSINKI

Krista Pärmäkoski joutuu jäämään pois Tour de Ski -kiertueelta sairastumisen takia. Pärmäkoski kokeili hiihtämistä Sveitsin Lenzerheidessa perjantaina, mutta päätyi vetäytymään kiertueelta.

– Kristalla ei ole kuumetta, mutta hänen olonsa ei ole sellainen, että voisi kilpailla Tourilla, Pärmäkosken valmentaja Matti Haavisto kertoi puhelimitse STT:lle.

Tour de Ski -kiertueeseen kuuluu tällä kertaa seitsemän kilpailua yhdeksässä päivässä. Mukana on oltava alusta asti.

Pärmäkoski halusi Tourilta vetäytymisellään varmistaa, että hän pystyy kilpailemaan myös vuoden 2020 puolella.

– Nyt on tärkeintä, että pääsen terveeksi ja palaudun, Pärmäkoski sanoi Hiihtoliiton äänitallenteessa. Hän ei osannut sanoa, koska voi kilpailla seuraavan kerran.

Pärmäkosken sairastuminen on kova takaisku, sillä arvokisojen puutteessa Tour de Ski on vuoden pääkilpailu. Pärmäkoski on lisäksi aina ollut hyvä kiertuehiihtäjä, sillä hän on taistellut Tourin kärkisijoista heti ensimmäisestä Tour de Ski -kiertueestaan lähtien.

Hän sijoittui vuodenvaihteessa 2010–2011 kahdeksanneksi ja on sen jälkeen ollut kuusi kertaa neljän parhaan joukossa. Pärmäkosken paras sijoitus on ollut toinen, kolme vuotta sitten. Viime vuonna hän oli kolmas kokonaiskilpailussa.

– Nyt ei ollut mahdollisuutta yrittää edes yhtä kisaa, Pärmäkoski totesi.

Pärmäkoski on aiemmin joutunut keskeyttämään kiertueen kerran, alkuvuodesta 2015 hiihdetyllä kiertueella. Silloin hän sairastui ja jäi pois kahden etapin jälkeen.

Päätähtäin Skandinavian kiertueelle

Pärmäkoski harjoitteli kiertuetta varten Sveitsin Pontresinassa, jonne jäi Davosin maailmancupin jälkeen. Hän kertoi valmistumisen sujuneen sairastumiseen asti hyvin.

– Kun tauti iskee, niin se iskee, Pärmäkoski sanoi.

Kuntoutumiseensa uskova Pärmäkoski siirsi katseen helmikuun loppupuolella Skandinaviassa kierrettävään kiertueeseen, johon kuuluu kilpailuja Ruotsissa ja Norjassa.

Haaviston mukaan oli toiveissa, että Pärmäkoski olisi pystynyt hiihtämään Sveitsissä, mutta ne kariutuivat. Hiihtäjä jatkoi perjantaina Zürichiin ja lentää lauantaina kotiin.

Pärmäkosken tilalle ei nimetty uutta hiihtäjää. Naishiihtäjiä kiertueen suomalaisjoukkueeseen jää kolme: Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen ja kiertueen ensikertalainen Vilma Nissinen. Miehistä mukana ovat Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen, Lauri Lepistö ja Iivo Niskanen, joka tähyää ensi kertaa urallaan kiertueen maaliin.

Tour de Ski alkaa lauantaina Lenzerheidesta. Naiset hiihtävät 10 kilometriä vapaalla hiihtotavalla ja miehet 15 kilometriä. Kisat ovat yhteislähtöjä.