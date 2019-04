Teemu Pukki juhli sensaatiomaista kautta Norwichissa: "Mä olen nyt väsynyt mutta onnellinen" – Valioliigassa pelaaminen on maalipyssylle unelmien täyttymys

Vuosien kova työ jalkapallon kiertotyöläisenä on saamassa palkintonsa. Teemu Pukki on nousemassa suureksi suomalaiseksi jalkapalloilijaksi. Kausi Norwichissa on ollut sensaatiomainen. Maaleja on syntynyt liukuhihnalta ja joukkueen kannattajat ovat ottaneet suomalaistähden omakseen. Se ei ole ihan pieni saavutus Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Lue lisää