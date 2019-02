Palo ja Kasi ampuivat IMAS:lle historian ensimmäisen parikilpailun Suomen mestaruuden

New York Islandersin Valtteri Filppula iski maalin, Komaroville syöttöpiste

Jääkiekon NHL:ssä New York Islandersin Valtteri Filppula iski maalin ottelussa Edmonton Oilersia vastaan. Itälohkon Metropoli-divisioonan kärkijoukkue kukisti Edmontonin maalein 5–2. New York Islanders on nyt viisi pistettä edellä Itälohkon Metropoli-divisioonan toisella sijalla olevasta Washington Capitalsista. Lue lisää