Päävoitot kiersivät perjantain veikkauspelien pelaajia – Katso, osuiko Eurojackpotin miljoonapotti silti kohdallesi?

Jalkapallopäätösten Robin Hood – HJK-pomo Aki Riihilahti ajaa Eurooppa-liigan joukkuemäärän nostoa

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti puhuu mielellään jalkapallosta – paljon. Se on tiedossa, mutta vähemmän tunnettu asia on, että Riihilahti on isossa roolissa koko jalkapalloon vaikuttavassa päätöksenteossa. Lue lisää