Omat olympialaiset ja 10 kuukauden palkka käteen – Venäjältä ruhtinaalliset edut kisoista suljetuille urheilijoille

Venäläisten urheilijoiden kilpailukielto dopingin vuoksi on suuri maansuru Venäjällä. Se on puheenaiheena kaupoissa, takseissa ja kahviloissa. Laajan kansan käsitys on se, että toki Venäjällä on käytetty dopingia, mutta sitähän käyttävät kaikki. Lue lisää