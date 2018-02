Pärmäkoski saa toisen mitalin piiloon kaapin päälle – "Tavoitteena on olla vielä parempi"

PYEONGCHANG

Krista Pärmäkoski pitää visusti huolen, etteivät kaksi pronssimitalia Pyeongchangin talviolympialaisista saa häntä liian tyytyväiseksi. Pärmäkoski kertoi mitalihaastattelussa, että on jo nostanut lauantaisen yhdistelmäkilpailun pronssin kisakylän huoneensa vaatekaapin päälle, ja samaan paikkaan päätyy myös torstainen mitali.

– Pitää nollata tilanne. Vielä on hyviä matkoja tulossa.

– Edelleen olen ollut vasta kolmas. Tavoitteena on olla vielä parempi, Pärmäkoski linjasi.

Hän sai mitalin rasiassaan kaapin päälle ilman jakkaraa, mutta 160-senttinen hiihtäjä kaipaa apuvälineitä saadakseen sen pois. Pärmäkosken mukaan mitalin unohtumisen vaaraa ei ole, koska kaapin päällä on muutakin tavaraa säilössä.

Pärmäkoski tavoitteli näistä kisoista uransa ensimmäistä henkilökohtaista olympiamitalia. Sellaisia on nyt jo kaksittain, ja jäljellä on vielä päätösmatka 30 kilometriä. Sitä Pärmäkoski pitää ennakolta parhaana matkanaan. Välissä on toki vielä pari viestiä, joista mitali kelpaisi niistäkin.

Wassbergia kahdessa merkityksessä

Muutamia vuosia sitten Pärmäkoski oli leimallisesti parempi perinteisen hiihtotavan hiihtäjä kuin mitä hän oli vapaalla. Siksi torstainen mitali lämmitti erityisesti: työ vapaan hiihtotavan kehittämiseksi on tuottanut tuloksen.

– Jos joku olisi sanonut minulle pari vuotta sitten, että otan täällä mitalin vapaan kympiltä, en olisi uskonut.

Kehittymisen perusta on ollut lisävoiman hankkiminen jalkoihin. Se on auttanut hiihtämään teknisesti paremmin, etenkin niin sanottua Wassberg-tekniikkaa.

Hiihtotekniikalle nimensä antanut Thomas Wassberg sopii Pärmäkosken yhteyteen paremmin kuin hyvin, sillä hänen ja Juha Miedon keskinäinen kamppailu 38 vuotta sitten johti sääntömuutokseen, jonka mukaan hiihdon sijoitukset ratkotaan sekunnin kymmenysten tarkkuudella.

Mieto hävisi Lake Placidissa Wassbergille sekunnin sadasosalla 15 kilometrin olympiakilpailun. Nykyään mittalaitteet taipuisivat sekunnin tuhannesosienkin mittaamiseen, mutta maalikameraa ei tutkita turhaan.

Pärmäkoski ja Marit Björgen jakoivat pronssin, eikä kumpaakaan kiinnostanut tietää, oliko toinen inan verran parempi.

– Parempi, että olemme molemmat palkintopallilla, Pärmäkoski sanoi.

Björgen luuli menettäneensä mitalisaumansa pari kilometriä ennen maalia, mutta hiihti Pärmäkosken tavoin lopun hyvin.

– Tein kaiken parhaalla mahdollisella tavalla, Björgen sanoi ja kertoi joukkueen saaneen lisäpotkua miesten syöksyn kaksoisvoitosta.

Vapaan hiihtotavan kisan mitalit jaetaan myöhemmin torstaina.

STT