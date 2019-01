Otto Virtanen kasvaa kohti tennishuippua – kotiseinän hakkaamisesta nyt jo Djokovicin treenikaveriksi

HELSINKI

Suomen tennistulevaisuudessa kajastaa läpilyöntiä nuorten lupausten voimin, ja juniorimaailmanlistalla komeasti seitsemäntenä keikkuva Otto Virtanen on se kirkkain tulevaisuuden tekijä.

Virtasella, 17, on vielä pitkä tie tavoitteiseensa eli maailman aikuishuipulle, mutta on takanakin jo pitkää polkua: 14 vuotta siitä, kun Suomen huippuihin 1980-luvulla lukeutuneen Pasi Virtasen poika aloitti pallon lätkimisen.

– Niin kauan kuin itse muistan, minulla on ollut maila kädessä ja pallot mielessä. Kotiseinä oli ensimmäinen vastus, siihen lyötiin palloa ja potkittiin myös, jalkapallon lajinaan tenniksen tieltä kymmenvuotiaana hylännyt Otto Virtanen muistelee hymyssä suin.

– Faijan kauttahan kaikki lähti, mutta kaikki muutkin perheessä ovat pelanneet tennistä. Kaksi siskoani ovat jo lopettaneet, mutta veli Panu pelaa nyt yliopistosarjassa Yhdysvalloissa, tennisperheen nuorin kertaa vielä alkuhetkiä.

Ja kun tennis vei mukanaan, paluuta ei enää ollut.

– Se viehätti ehkä eniten, että tämä on yksilölaji. Jo nuorena tajusi kuinka kivaa on päästä ihan itse vaikuttamaan kaikkeen. Ja kilpailuhenkinen olin jo silloin, tykkäsin haastaa kaikkia, kysymyksen perheen tennismestaruudesta tyylikkäästä väistävä Otto kertoo.

Isänsä poika - vaikka ehkä nykyään jo rauhallisempi

Nykyään valmentava Pasi-isä muistetaan rämäpäisenä ja temperamenttisena pelaajana. Intensiteetti on periytynyt, ja hyvä niin.

– No joo, on sitä intensiteettiä minullakin. Ainakin koetan treenata intensiivisesti ja pyrin pitämään sen myös pelissä. Ja nuorempana olin ehkä itsekin vähän sellainen (kuin isä omina vuosinaan), mutta nyt on alkanut jo oppimaan kaikenlaista. Rauhallisuutta, Otto Virtanen myhäilee.

Oppia tuli lisää hiljattain, ja ihan ylimmältä tasolta. Otto pääsi treenaamaan Abu Dhabissa maailmanlistan ykkösen Novak Djokovicin kanssa useamman tunnin ajan. Kokemus jätti jälkensä, vaikka varsinaisia vinkkejä ei sunnuntaina Australian avoimissa 15. grand slam -tittelinsä voittaneelta serbisuuruudelta tullutkaan.

– Muutama sana vaihdettiin. Kehui treeniä ja oli tyytyväinen. Henkistä vinkkiä vähän antoi, pelaamiseen ne vinkit tulee omilta valmentajilta. Ja itselle siitä jäi tosi hyvä fiilis, ja kyllä se antoi luottamusta tähän vuoteen ja kisoihin.

Seuraava "kisa" Virtasella on jo torstaina, kun Suomi kohtaa maaottelussa Helsingissä hallitsevan Davis cup -mestarin Kroatian. Otolle maaottelu on ensimmäinen, eikä intoa vie se, että kyseessä on "vain" ystävyysmaaottelu. Ja muistoihin jäävän debyytti-illan kruunaa vielä sekin, että nuori mies pelaa kaksinpelinsä lisäksi nelinpelin maailmantähti Henri Kontisen vierellä.

– En tiedä mitä siitä tulee, Kontinen ennakoi ja vilkaisee Ottoon ennen naurua.

Se nähdään torstaina. Ja tulevina vuosina nähdään sitten, mihin asti kotiseinän ensikouluttama tennislupaus yltää.

STT