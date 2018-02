Olympialaisten sprinttirata lupaa ratkaisun paikkoja – mitalit ratkeavat melkein yöllä

PYEONGCHANG

Kovempi kuin Rukan sprinttirata. Todellinen testi. Ylärekisterissä. Johannes Hösflot Kläbon bravuurijuoksuun päättyvä viimeinen nousu.

Suomalaishiihtäjät ovat kauden mittaan kommentoineet olympiakisojen sprinttirataa kunnioituksensekaisin tunnelmin. Tiistaina ratkeaa, kenen ominaisuudet ja päivän vire sopivat Pyeongchangin rataan parhaiten.

Suomen sprinttijoukkueen valmentaja Olli Ohtonen kuvaa Pyeongchangin reittiä klassiseksi sprinttiladuksi.

– Siinä on kaksi nousua, joista kakkosnousu on pikkuisen kovempi. Erityispiirteenä toisen nousun loppuosa on jyrkähkö. Siinä ratkotaan paljon tätä kilpailua, Ohtonen kuvasi.

Hänen mukaansa lopussa on vielä noin puolen minuutin työpätkä ja haastava lasku stadionille.

– Kyllä siinä paikkoja on, missä voi tehdä ratkaisuja, ja paikkoja, joissa sattuu ja tapahtuu.

Miesten 1,381 kilometrin reitillä kokonaisnousua on 54 metriä. Naisten 1,176 kilometrin reitti kääntyy ensimmäisen nousun jälkeen nopeammin stadionille kuin miesten rata, ja kokonaisnousua on 43 metriä.

Tuntumaa hiihtomatolta

Pyeongchangissa kisattiin viime talvena maailmancupissa, mutta olympiajoukkueen hiihtäjistä mukana oli vain olympiadebytantti Lauri Vuorinen. Muut passasivat Etelä-Korean esikisat, koska ne osuivat hankalan lähelle Lahden MM-kotikisoja.

Muutkaan sprintterit eivät silti tulleet Etelä-Korean ladulle sokkoina, sillä suomalaiset simuloivat radan korkeuserot parillekin hiihtomatolle koti-Suomessa.

– Hiihtäjät olivat hiihtäneet radan matolla läpi viidestä kymmeneen kertaan ennen tänne tuloa, Ohtonen kuvasi valmistautumista.

Pronssimitalilla kisat avanneen Krista Pärmäkosken mukaan ilta-aika tuo omat haasteensa, sillä hiihtäjät eivät ole tottuneet starttaamaan niin myöhään. Aika-ajot alkavat paikallista aikaa kello 17.30 (Suomen aikaa kello 10.30), ja pari tuntia kestävät pudotushiihdot vasta kello 20 (kello 13).

STT