Odotettu puolivälieräkamppailu toteutuu, Yhdysvallat jatkoon naisten MM-futiksessa

Hamilton myöntää F1:n tarvitsevan "dramaattista uudistusta"

Lewis Hamiltonin ja Mercedeksen ylivoima formula ykkösissä on kismittänyt monia alkukaudesta. Mercedes on voittanut kauden kaikki kahdeksan kisaa, ja Hamilton on juhlinut ykköstilaa jo kuudesti. Brittitähden neljäs peräkkäisvoitto tuli sunnuntaina ylivertaisella tavalla Ranskan gp:ssä, ja puheet F1:n tylsyydestä käyvät jälleen kuumina. Lue lisää