Nyt on paljon panosta – Karhu Basket jahtaa toista mestaruutta

Kauhajoen Karhu Basket pelaa tänään miesten Korisliigan Suomen mestaruudesta Kauhajoella. Se johtaa finaalisarjaa Kouvolan Kouvoja vastaan voitoin 3–1, kun mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Karhu Basket on ollut tällä kaudella erittäin vahva kotijoukkue, sillä se on hävinnyt ainoastaan kolme ottelua kotiluolassaan. Edellinen kotitappio on Kataja Basketia vastaan 5. joulukuuta.

Videolla Karhu Basketin fani Teemu Kulmala kertoo muun muassa, mihin peli ratkeaa.