Nyt lähti pieniä summia jakoon – Tarkista, saitko mitään!

Keihäsfinaalin nuori suursuosikki kaipasi Ruuskasta mukaan: "En ole koskaan kisannut häntä vastaan"

Kalevan kisojen miesten keihäsfinaalissa on sunnuntaina Jyväskylässä vain yksi suosikki. Hän on IF Raseborgin Oliver Helander, 21 vuotta. Lue lisää