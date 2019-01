Nurmon Jymy vahvistuu – yleispelaaja Hawaijilta

Naisen lentopalloilun Mestaruusliigassa pelaava Nurmon Jymy on täydentymässä kevätkaudeksi yleispelaajalla. Seuran tiedotteen mukaan joukkue on tehnyt alustavan sopimuksen hawaijilaisen Tai Manu-Olevaon (Shar Latai Haunani Kela Manu-Olevao) kanssa. Sopimukseen on kirjattu kahden viikon koeaika.

24-vuotias Manu-Olevao on pelannut ammattilaisena aiemmin muun muassa Filippiineillä ja Sveitsissä.

– Olen pyörinyt lentopallon parissa ihan lapsesta, sillä myös sisareni on pelannut. Itse aloitin pelaamisen seitsemännellä luokalla. Kokeilin myös koripalloa ja softballia, mutta ne eivät antaneet minulle samalla tavalla kuin lentopallo, lauantaina ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva yleispelaaja kertoo seuran tiedotteessa.

183-senttinen Manu-Olevao kertoo vahvuuksikseen intohimon, jota hän lentopalloa kohtaan tuntee.

– Rakastan iskemistä, mutta yhtä tärkeä on pelin henki, hän toteaa.

Tai Manu-Olevaon on mukana Nurmon Jymyn ja Pölkky Kuusamon ottelussa ensi viikon perjantaina.