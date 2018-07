Nuorten EM-jalkapallo kiinnostaa: avauspäivän pelien ja finaalin pääkatsomopaikat myyty lähes loppuun

Mikko Ahon Art On Line ravasi yllätysvoiton

Lauantain Kultadivisioonassa saatiin jättiyllätys. Mikko Ahon Art On Line kiri tuulispäänä voittoon Carl Johan Jepsonin ajamana. Art On Line on vielä 11-vuotiaana loistava kilpahevonen. Sen voittosumma lähestyy neljää miljoonaa kruunua.