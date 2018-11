Nuori suomalais-kanadalainen vakuutti Vepsun

Maalitykki Salahin patsas kerää irvailua: "Missä (siinä) on Mohamed Salah?"

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Liverpoolin ja Egyptin maajoukkueen tähtihyökkääjä Mohamed Salah on saanut jo patsaan itsestään, mutta taideteoksen saama vastaanotto ei ole erityisen myönteinen. Sunnuntaina lomakeskus Sharm el-Sheikhissä nuorisotapahtumassa paljastettu patsas on herkistänyt irvileuat, joista moni on verrannut sitä portugalilaistähti Cristiano Ronaldosta tehtyyn surullisenkuuluisaan, monen mielestä vähemmän näköiseen rintapatsaaseen. Lue lisää