Nuoren norjalaishyökkääjän koeaika johti sopimukseen Sportin kanssa

19-vuotias norjalaisjääkiekkoilija Gustav Willman Borvik tuli Vaasan Sportin liigajoukkueeseen koeajalle, joka on johtanut varsinaiseen sopimukseen.

Norjalaishyökkääjä Willman Borvikin sopimus Sportin kanssa kattaa kauden 2018-19. Sportilla on myös optio pelaajaan seuraavasta kaudesta.

– Hän on potentiaalinen nuori pelaaja, ja vaikka töitä on vielä paljon edessä, hän tulee jo tällä kaudella haastamaan pelipaikkakilpailussa muut hyökkääjämme, ennakoi Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä tiedotteessa.

– Ominaisuudet, jotka yleensä vievät pelaajaa eteenpäin, ovat tervepäisyys, hyvä luonne, urheilullisuus ja valtava halu kehittyä. Häneltä löytyvät nämä kaikki.

Willman Borvik on isokokoinen: hän on 192-senttinen ja painaa 92 kiloa. Kaksi edellistä kautta hän on kiekkoillut Ruotsissa Luulajan organisaatiossa, jossa debytoi viime kaudella Ruotsin pääsarjassa.

Hän on pelannut Norjan nuorisomaajoukkueissa ja oli viime kaudella maan alle 20-vuotiaiden maajoukkueen kapteeni.