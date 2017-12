Nouseva ampumahiihtokyky esittelee taitojaan Seinäjoen jalkapallostadionilla

NBA-legendoja seurannut koripallon konkaritoimittaja: ”Onnella on merkitystä”

Lauri Markkasen tulokaskautta NBA:ssa seuraa Chicago Bullsin kotiareenan United Centerin eturivipaikoilla joukko ”beat reportereita”, toimittajia, joiden työ on seurata pelkästään Bullsia. Heistä kokenein ja kuuluisin on Sam Smith, 69, joka on seurannut Bullsia 1980-luvulta asti. Lue lisää