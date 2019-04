Nico Rosberg leikkii tyttäriensä kanssa kuten Keke aikoinaan

HELSINKI/WIESBADEN

Formula 1 -sarjan kolmen vuoden takainen maailmanmestari Nico Rosberg nauttii lisääntyneestä vapaa-ajastaan perheen kanssa ja leikkii tyttäriensa kanssa kuten hänen oma isänsä Keke aikoinaan.

– On todellakin niin että koen tyttärieni kanssa samoja asioita, joita itse koin lapsena. Isäni tai äitini veivät minut ulos 3- tai 4-vuotiaana, ja sitten aloimme touhuta tennismailoille tai rullaluistimilla. Ja juuri kolme viikkoa sitten olimme ostamassa rullaluistimia Alaïan kanssa, tietenkin vaaleanpunaisia. Ja nyt menemme yhdessä rullaluistelemaan. Se on todella hauskaa, Rosberg kertoi Bild-lehden videohaastattelussa.

Alaïa on Rosbergin kahdesta tyttärestä vanhempi. Wiesbadenilainen Rosberg meni naimisiin Vivianin kanssa 2014.

– Tunnemme toisemme jo hiekkalaatikolta asti. Meillä on ollut onnea. On uskomatonta, että sain mennä naimisiin unelmieni naisen kanssa. Ja mitä kaikkea, millaisia muutoksia olemme jo kokeneet yhdessä, mutta olemme silti kulkeneet yhdessä. Niin se jatkuu helposti ikuisesti, Rosberg kuvaili onneaan.

Rosberg, 33, lopetti formulauransa heti maailmanmestaruuskautensa jälkeen.

– Lopettaminen on suuri haaste urheilijalle. Kaikki on niin aikataulutettua, ja yhtäkkiä se on poissa. Ei ole enää mitään rutiineja, kukaan ei enää sano, mitä pitää tehdä. Minullakin oli aika, jolloin jouduin sopeutumaan. Kyse on lopulta kurinalaisuudesta, Rosberg kertoi.

STT

