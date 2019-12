NHL-videot: Jokiharju viimeisteli Buffalon 7-1-rökälevoiton New Jerseystä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Buffalo Sabres löylytti New Jersey Devilsiä kotonaan maalein 7-1. Buffalo löi New Jerseylle luun kurkkuun jo ensimmäisessä erässä mättämällä viisi maalia.

New Jerseyn maalilla aloittanut Louis Domingue komennettiin vaihtoon ensimmäisen erän päätteeksi, ja hänen tilalleen luisteli Mackenzie Blackwood.

Puolustaja Henri Jokiharju teki Buffalon viimeisen maalin. Osuma oli Jokiharjulle kauden kolmas.

Rasmus Ristolainen puolestaan nappasi syöttöpisteen Buffalon avausmaalista, josta vastasi Jack Eichel. Keskushyökkääjä Eichelillä oli muutenkin mainio pelipäivä, sillä hän kirjautti maalin lisäksi kaksi syöttöpistettä.

Rasmus Asplundin 5-0-osuma oli samalla ruotsalaishyökkääjän NHL-uran ensimmäinen maali. New Jerseyn Sami Vataselle kirjattiin joukkueen ainoasta maalista syöttöpiste.

Voitolla Sabres venytti pisteputkensa viiden ottelun mittaiseksi. Joukkue ei ole siis hävinnyt viidestä viimeisimmästä ottelustaan yhtään varsinaisella peliajalla. Otteluista kaksi on päättynyt Sabresin voittoon.

New Jerseyllä on ollut kaukalossa vaikeaa, sillä joukkue on hävinnyt viimeisestä seitsemästä pelistä viisi. Joukkue on itälohkossa toiseksi viimeisenä.

Detroitille kymmenes peräkkäinen tappio

Itälohkon peränpitäjälle Detroit Red Wingsille ei näy valoa tappioputken päässä. Joukkue hävisi 10. peräkkäisen ottelunsa, kun Detroitissa vieraillut New York Islanders oli parempi maalein 4-1.

Detroit on voittanut ottelun viimeksi 12. marraskuuta. Tuolloin Anaheim kaatui Detroitissa maalein 3-4.

Islandersin Leo Komarov sai syöttöpisteen joukkueensa viimeisestä maalista, jonka teki Jordan Eberle. Kanadalaishyökkääjä vastasi myös 3-1-osumasta.

Islanders on itälohkossa kolmantena, ja se on kahden ottelun voittoputkessa. Sitä ennen joukkue hävisi kolme ottelua peräjälkeen.

Toinen newyorkilaisjoukkue Rangers puolestaan kärsi kotonaan Madison Square Gardenissa 1-4-tappion Vegas Golden Knightsille. Las Vegasin Alex Tuch teki kaksi maalia.

STT