NHL-videot: Henri Jokiharju laukoi NHL-uransa avausmaalin Buffalon rumassa tappiossa

Buffalo Sabresin puolustaja Henri Jokiharju teki NHL-uransa ensimmäisen maalin, mutta Sabres koki tylyn 1-6-tappion Washington Capitalsin vieraana itälohkon kärkiottelussa.

Jokiharju, 20, saalisti viime kaudella tulokkaana 12 syöttöpistettä Chicago Blackhawksissa ja oli ennen tätä kerännyt neljä syöttöpistettä Buffalossa. Uran avausmaali syntyi toisessa erässä 0-4-tilanteessa, kun Jokiharjun laukaus siniviivalta pomppasi maaliin Washington-pakki

Jonas Siegenthalerin selästä.

- Sillä hetkellä olin tietysti onnellinen, oli hauskaa tehdä maali. Mutta tällaisen pelin jälkeen se ei ole kovin hyvä muisto, luultavasti vähän myöhemmin sitten, Jokiharju sanoi NHL.comin mukaan.

Voitto nosti Washingtonin itälohkon ja koko liigan kärkeen. Buffalo on itälohkossa kolmantena.

Hintzin vauhti kiihtyy

Dallasin Roope Hintz iski kaksi maalia Starsin ottaessa 2-1-voiton länsilohkon kakkosesta Colorado Avalanchesta Denverissä. Toista NHL-kauttaan pelaava Hintz on tehnyt tällä kaudella jo yhdeksän maalia, yhtä monta kuin koko viime kaudella, ja johtaa NHL:n suomalaisten maalipörssiä.

- Tämä oli mahtava voitto vieraissa. Meidän täytyy jatkaa pelaamista. En tiedä teenkö mitään eri tavalla, yritän vain laukoa. Tänään se meni sisään, joten hyvä, Hintz sanoi.

Hintz vei Dallasin johtoon avauserän lopulla iskemällä oman laukauksensa paluukiekon sisään

Philipp Grubauerin jalkojen välistä. Hintz teki 2-0-maalin alivoimalla toisessa erässä. Suomalainen pääsi läpiajoon Mattias Janmarkin riistettyä kiekon kotijoukkueelta.

Viimeisissä seitsemässä pelissään Hintz oli tehnyt viisi maalia.

- Hänen nopeutensa saa kaikki avaamaan silmänsä. Hänellä on erinomainen laukaus, se on painava, ja hänellä on raskas keho ja hän voittaa paljon kaksinkamppailuja, Starsin valmentaja Jim Montgomery kehui Hintziä.

Aho haukkana paluukiekoissa

Sebastian Aho laukoi kaksi maalia ja syötti yhden, kun Carolina Hurricanes otti 7-3-voiton Detroit Red Wingsistä. Aho teki ensin Hurricanesin 2-1-maalin, kun toista erää oli pelattu alle puoli minuuttia. Suomalaishyökkääjä vaani maalin kulmalla ja pääsi laittamaan paluukiekon tyhjiin. Reilu minuutti myöhemmin hän syötti Nino Niederreiterin ylivoimalla tekemän 3-1-osuman.

Myös illan toisen maalinsa Aho teki maalin kulmalta. Hän oli paraatipaikalla toisen erän puolivälissä, kun kiekko kimposi päädystä takaisin, ja laittoi kiekon sisään Detroit-vahti Jimmy Howardin kautta. Osuma siirsi Carolinan 5-2-johtoon.

Aho kasvatti kauden maalisaldonsa viiteen.

Teuvo Teräväinen teki kolmannessa erässä Carolinan seitsemännen maalin tyhjiin.

- Olemme voittaneet, se auttaa. En laita niin paljon painetta itselleni. En valehtele, on aina mukava tehdä maali, Aho sanoi.

