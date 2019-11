NHL-videot: Barkovin kauden toinen maali auttoi Floridan voittoon Detroitista – "Tämä on upeaa"

Aleksander Barkov iski kauden toisen maalinsa, kun hänen kipparoimansa Florida Panthers jyräsi Detroit Red Wingsin 4-0 jääkiekon NHL:ssä. Suomalaishyökkääjä onnistui maalinteossa toisessa ottelussa peräjälkeen pelattuaan kauden 12 ensimmäistä ottelua ilman maaleja.

Barkov laittoi paluukiekon sisään maalin edestä Floridan pelatessa ylivoimaa avauserässä. Osuma vei Panthersin 2-0-johtoon. Barkov myös syötti Jonathan Huberdeaun 3-0-maalin.

Barkovilla on nyt koossa tehot 2+15. Hän johtaa suomalaisten pistepörssiä ja nousi yhden pisteen päähän koko liigan pistepörssin kärkikymmeniköstä.

Kauden hyvin aloittanut Florida nousi itälohkossa kuudenneksi. Floridan saldo 14 ensimmäisestä ottelusta on paras sitten syksyn 1996.

- Tämä on upeaa. Rakastamme voittamista, ja tunnelma pukuhuoneessa ottelun jälkeen on parasta mitä jääkiekossa on. Me vain rakastamme tätä. Olemme itsevarma joukkue ja tykkäämme tehdä työtä toistemme eteen, Barkov hehkui NHL.comin mukaan.

Kesällä Floridaan siirtynyt Sergei Bobrovski torjui 22 laukausta ja kirjautti ensimmäisen nollapelinsä Panthers-paidassa.

- Olen hyvin iloinen hänen puolestaan. Hän on ollut uskomattoman hyvä tällä kaudella ja sai viimein ensimmäisen nollapelin, mikä tuo paljon itseluottamusta, Barkov sanoi.

Haula Carolinan tehomies

Carolina Hurricanesin neljän kotiottelun sarja päättyi 3-5-tappioon liigan häntäpään New Jersey Devilsille, vaikka Teuvo Teräväinen ja Erik Haula tekivät Carolinalle maalit ja Sebastian Aho nappasi syöttöpisteen. Haula on Carolinan tämän kauden paras maalintekijä kahdeksalla osumalla.

- Emme saaneet konettamme käyntiin. Minusta tuntui, että olimme kuin kuolleita henkisesti. Näytti siltä että olimme väsyneitä. Emme olleet fiksuja kiekon kanssa. Sen siitä saa, Hurricanesin valmentaja Rod Brind’Amour sanoi.

Dallas Starsin 4-1-voitossa Montreal Canadiensista Starsin Roope Hintz syötti toisen Denis Gurianovin illan kahdesta maalista ja Miro Heiskanen teki Dallasin 4-0-maalin tyhjiin. Montrealin Artturi Lehkonen lämäsi vielä lopussa joukkueensa kavennuksen.

https://www.nhl.com/news/detroit-red-wings-florida-panthers-game-recap/c-310778012