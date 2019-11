NHL-videot: Antti Raanta torjui minkä ehti ja varmisti Arizonalle vierasvoiton Los Angelesista

Kärpät haki kympin täyteen Porista

Oulun Kärpät on kovassa liidossa. Joukkue voitti lauantaina Ässät Porissa. Sen ansiosta sarjakärjellä on nyt kymmenen voittoa peräkkäin ilman ainuttakaan pistemenetystä. Viimeisestä 16 pelistä pisteitä on jäänyt matkan varrelle vain neljä. Lauantain peli päättyi 1–3. Ainoa kahden pinnan mies oli Mika Pyörälä (1+1). Lue lisää