Suomalaisnuoret ovat NHL:ssä tehokkaampia kuin koskaan.

Suomalaisessa jääkiekkokeskustelussa puidaan mielellään erilaisia ongelmia. Vuosien varrella on puhuttu siitä, että suomalaiset eivät osaa laukoa, Suomesta ei tule huippupuolustajia, suomalaiset eivät pärjää fysiikassa maailman huipuille, suomalaiset eivät pärjää yksilötaidossa maailman huipuille, Mestis on huono, A-nuorten SM-liiga on huono ja niin edelleen.

Puheenaiheista on saattanut syntyä mielikuva, että Suomi on putoamassa kehityksen kelkasta, ellei ole jo pudonnutkin.

Fakta on tällä hetkellä kuitenkin se, että suomalaiset nuoret pelaajat menestyvät maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa paremmin kuin koskaan. Liuta suomalaisia nuoria on rynnistänyt NHL:ssä heti joukkueidensa kärkiketjuihin.

Päättyvällä kaudella 23-vuotiaat tai sitä nuoremmat suomalaiset ovat tehneet enemmän tehopisteitä kuin koskaan aiemmin. Tämä on jo neljäs kausi peräkkäin, kun suomalaisnuoret rikkovat aiemman piste-ennätyksen.

NHL:n neljän tehokkaimman suomalaispelaajan keski-ikä on 20,5 vuotta. Top-6:n keski-ikä jää sekin alle 22 vuoden (21,8). Kuusikosta vain Mikael Granlund, 26, on yli 23-vuotias.

Pitäisikö nyt käydä kriisikeskustelu siitä, miksi kokeneet suomalaispelaajat ovat niin paljon tehottomampia kuin nuoret?

Huomionarvoista on, että Olli Määttää lukuun ottamatta kaikki tehopisteitä tällä kaudella NHL:ssä tehneet nuoret ovat kolunneet juniorimyllyn loppuun asti Suomessa.

Suomalaisia huippujunioreita on siirtynyt tällä vuosikymmenellä paljon Pohjois-Amerikan junioriliigoihin, mutta NHL:ään asti on yltänyt toistaiseksi vain muutama yksittäistapaus.

Jatkossa tilanne saattaa muuttua.

Olisiko silti niin, että suomalaisessa pelaajakasvatuksessa kaikki ei olekaan niin pielessä kuin on annettu ymmärtää?

Fakta: NHL:n suomalaiset tehonuoret

1) Mikko Rantanen 83 (29+54)

2) Aleksander Barkov 78 (27+51)

3) Patrik Laine 69 (44+25)

4) Sebastian Aho 65 (29+36)

5) Teuvo Teräväinen 63 (23+40)

6) Rasmus Ristolainen 40 (6+34)

7) Olli Määttä 28 (7+21)

8) Esa Lindell 26 (7+19)

9) Markus Nutivaara 23 (7+16)

10) Artturi Lehkonen 21 (12+9)

11) Jesse Puljujärvi 20 (12+8)

12) Kasperi Kapanen 9 (7+2)

13) Julius Honka 4 (1+3)

14) Sami Niku 1 (1+0)

15) Henrik Haapala 1 (0+1)

Tilanne 6.4., kun joukkueilla on vielä 1–2 runkosarjaottelua pelaamatta.

Tilastossa on huomioitu vuonna 1994 tai myöhemmin syntyneet suomalaiset NHL-pelaajat.