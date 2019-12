NHL-kooste: Patrik Laine teki kauden kymmenennen maalinsa – vahingossa

Patrik Laine on tehnyt kauden kymmenennen maalinsa jääkiekon NHL:ssä. Laineen Winnipeg Jets jyräsi Philadelphia Flyersin kotonaan 7–3. Winnipegin pelaajat onnistuivat laajalla rintamalla, sillä kaikilla seitsemällä maalilla oli eri tekijä.

Laine teki toisessa erässä Winnipegin 6–1-osuman, vaikkei edes yrittänyt tehdä maalia. Laine pääsi kahdella yhtä vastaan -vastahyökkäykseen yhdessä Blake Wheelerin kanssa ja yritti antaa poikittaissyötön Wheelerille, mutta kiekko kimposikin sisään Philadelphian puolustajasta Shayne Gostisbeherestä.

Winnipeg ratkaisi voiton juuri toisessa erässä mättämällä neljä perättäistä maalia Philadelphian kavennettua ensin 1–2:een.

– Se oli iso hetki ottelussa. He olivat juuri tehneet maalin ja heillä oli momentumia. Teimme mielestäni tarpeeksi asioita oikein ja saimme siitä palkinnon, sanoi 3–1-maalin tehnyt Wheeler NHL.comin mukaan.

Laineen osuma syntyi vain 16 sekuntia Winnipegin edellisen maalin jälkeen.

Uusiutunut Laine pelaa hyvää kautta

Tilanne kuvastaa hyvin Laineessa tällä kaudella tapahtunutta muutosta. Suomalaishyökkääjällä olisi ollut itselläänkin hyvä vetopaikka, mutta hän päätti tarjoilla kiekon joukkuetoverille, mikä tässä tapauksessa toi Laineelle itselleen maalin.

Viime kaudella Laine sai paljon kritiikkiä laiskuudesta ja itsekkyydestä. Hän on ensimmäisinä NHL-kausinaan tullut tunnetuksi pelaajana, joka viettää paljon aikaa odotellen syöttöjä maalintekosektorilla ja on puolustussuuntaan enemmänkin riskitekijä kuin voimavara joukkueelleen.

Täksi kaudeksi Laine on kuitenkin uudistanut tyyliään ja maalitykki on onnistunut kasvamaan aiempaa kokonaisvaltaisemmaksi ja joukkueelleen hyödyllisemmäksi pelaajaksi. Siitä kertoo tehotilastokin: aiempina kausina Laine on kerännyt selvästi enemmän maaleja kuin syöttöpisteitä, mutta tältä kaudelta Laineella on koossa tehot 10+21. Syöttöjä on kertynyt jo tässä vaiheessa enemmän kuin koko viime kaudella. Hän on toisena joukkueensa sisäisessä tilastossa ja kolmantena suomalaispelaajien pistepörssissä.

Winnipeg nousi länsilohkossa kolmanneksi. Kolmannen perättäisen tappion kärsinyt Philadelphia on idässä kuudentena.

Staalista tuhannen pisteen mies

Minnesota Wildin Eric Staal saavutti NHL-urallaan 1 000 tehopisteen rajapyykin ottelussa Chicago Blackhawksia vastaan. Chicago voitti kuitenkin kotikaukalossaan 5–3.

Staal, 35, saavutti haamurajan laukomalla avauserässä Minnesotan 1–2-kavennuksen alivoimalla. Hänestä tuli NHL-historian 89:s tuhanteen pisteeseen yltänyt pelaaja. Staal on tehnyt 1 208 runkosarjaottelussa yhteensä 429 maalia ja saalistanut 571 syöttöä.

Staalin merkkipaalusta huolimatta illan tähti oli Chicagon Patrick Kane, joka iski hattutempun. Kane saattaa hyvinkin olla seuraava tuhannen pisteen mies, sillä hänellä on nyt kasassa 978 NHL-tehopistettä.