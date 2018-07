Naisten ykköspesiksen sarjajärjestelmä muuttuu rajusti

Pesäpalloliiton johtokunta on vahvistanut pesäpallon ylimpien sarjojen sarjajärjestelmät kausille 2019-2020. Nykyiset superpesiksen jatkosarjat jäävät historiaan, ja niiden tilalla pelataan paikallislohkojen otteluita.

Miesten superpesiksessä on 14 joukkuetta. Kaksinkertaisen sarjan lisäksi pelataan paikallislohkot, jolloin joukkuekohtaiseksi ottelumääräksi muodostuu 30. Runkosarjan jälkeen siirrytään suoraan kahdeksan parhaan pudotuspeleihin.

– Tämä oli seurakokouksen lähes yksimielinen näkemys. Markkinointitoimenpiteitä ja yhteistyökumppanuuksia on helpompi toteuttaa, kun runkosarjan otteluohjelma on heti kauden alussa tiedossa kokonaisuudessaan, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari perustelee Pesäpalloliiton tiedotteessa.

– Runkosarjan viimeinen ei putoa suoraan, vaan kaksi viimeistä pelaavat paras viidestä -ottelusarjan sarjapaikasta. Voittajan kausi jatkuu vielä superpesiskarsinnassa. Näin varmistetaan kilpailullinen oikeudenmukaisuus, Huotari lisää.

Naisten superpesiksessä pelataan 12 joukkueen kaksinkertainen sarja ja kaksi lisäottelua paikallispareina. Ottelumäärä on joukkuetta kohden 24. Kahdeksan parasta jatkaa ylempiin pudotuspeleihin. Kaksi viimeiseksi jäänyttä joukkuetta pelaavat paras viidestä -ottelusarjan, jonka häviäjä putoaa ykköspesikseen ja voittaja jatkaa superpesiskarsintaan.

Ykköspesiksessä suurimmat muutokset kokee naisten ykköspesis, joka pelataan ensi kaudesta alkaen kahdessa lohkossa. Joukkuemäärä kasvaa 16:een, ja joukkueet jaetaan kahteen lohkoon.

– Meillä on tulossa runsaasti tyttöjunioreita, joille on tavoitteena saada kehittäviä ja kovia pelejä. Kaksilohkoinen sarja on lisäksi järkevä taloudelliselta kannalta ja tukee alueellista kehitystä, Huotari toteaa.

Kuluvan kauden ykköspesiksestä putoaa kaksi joukkuetta suomensarjaan, josta nousee kaksi uutta joukkuetta tilalle ykköspesikseen 2019. Lisäksi sarjaa täydennetään erillisen hakumenettelyn kautta. Hakukriteerit julkaistaan 15. heinäkuuta, ja hakuaika on käynnissä 15.8.-15.9. Päätökset neljän sarjapaikan myöntämisestä tehdään syyskuun loppuun mennessä.