Naisleijonat teki historiaa – USA:n kapteenin mukaan Suomella on "yksi maailman parhaista maalivahdeista"

ESPOO

Yhdysvallat paketoi odotetusti Venäjän jääkiekon naisten MM-kilpailujen välieräottelussa ja kohtaa Suomen sunnuntai-iltana pelattavassa loppuottelussa. Yhdysvallat nuiji Venäjän maalein 8–0.

– Pelasimme ehjät 60 minuuttia. Keskityimme peliimme. Hilary Knight pelasi hienon ottelun, Yhdysvaltojen kapteeni Kendall Coyne Schofield kehaisi pisteet 2+3 nakuttanutta Knightia.

Myös Kelly Pannek ja Megan Bozek iskivät kaksi maalia. Coyne Schofield ei päässyt pisteille, mutta vauhdikas hyökkääjä on varmasti sunnuntaina Suomen kiusana.

– Suomi pelasi hyvin ensimmäisessä kohtaamisessamme alkusarjassa ja antoi kelpo vastuksen. Heillä on yksi maailman parhaista maalivahdeista, Coyne Schofield viittasi Noora Rätyyn.

– Suomi on kehittynyt vuosien saatossa. He ovat joukkue, joka tekee kovasti hommia ja pelaa täällä kotiyleisön edessä. Tavoitteemme on maailmanmestaruus. Olemme täällä sen voittamisen takia, menestysjakson aikana neljän maailmanmestaruuden lisäksi myös olympiakultaa voittanut Coyne Schofield ennakoi.

Räty urakoi lauantaina Kanada-ottelussa 43 torjuntaa. Yhdysvallat on voittanut Espoossa pelattavien MM-kilpailujen kaikki kuusi otteluaan. Sunnuntaina se jahtaa viidettä peräkkäistä maailmanmestaruuttaan. Suomelle loppuottelu on ensimmäinen.

– Urheilun kannalta se on hyvä asia, että kohtaamme loppuottelussa välillä jonkun muun kuin Kanadan. Suomella on hyvä joukkue, josta osoituksena Kanadan kukistaminen, Yhdysvaltojen maalivahti Alex Rigsby sanoi.

Rigsby selvisi Venäjä-ottelusta 11 torjunnalla.

Loppuottelu alkaa huomenna kello 20.00.

"Olemme tehneet kovan työn"

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-kotikisojen välieräottelussa Kanadan 4–2 ja otti ensimmäisen loppuottelupaikkansa MM-kilpailuissa. Suomen maalintekijöinä kunnostautuivat Ronja Savolainen kahdesti sekä Jenni Hiirikoski ja Susanna Tapani kerran.

Naisleijonat teki kolme ensimmäistä maaliansa siniviivalla pelanneen puolustajan kautta, joko suoraan puolustajan laukauksella tai puolustajan laukauksen ohjaamisella maalin edestä. Loppulukemat Savolainen taisteli tyhjään maaliin läpiajosta.

– Sanoin Ronjalle ensimmäisenä, että punttitreenille Luulajassa, Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen viittasi Savolaisen seurajoukkueeseen ja terveisiin maalin jälkeen.

Kanadan pelaaja sai tilanteessa horjutettua Savolaista, joka väänsi kiekon maaliin viimeisillä voimillaan.

– Hän meinasi kaatua ja laittoi vielä tolpan kautta sisään, Mustonen puhalteli kiperää tilannetta, joka lopulta sinetöi Suomen voiton.

Samalla katkesi Kanadan huikea loppuotteluiden sarja. Naisten MM-kilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990, ja siitä lähtien nikkarit pelasivat loppuottelussa 18 kertaa peräkkäin. Lisäksi Kanada on pelannut kuusi kertaa olympiafinaalissa, joten peräkkäisten finaalipaikkojen määrä oli 24.

Suomi pelasi välierissä seitsemänsissä MM-kilpailuissa peräkkäin. Ennen lauantai-illan Kanada-ottelua vastassa oli viidesti Kanada ja kerran Yhdysvallat. Suomi hävisi otteluista jokaisen, ja yhteismaaliero oli tyly 5–24.

Ennen lauantaita Suomi oli voittanut Kanadan arvokilpailuissa vain kerran, kun kaksi vuotta sitten Naisleijonat yllätti Kanadan alkusarjassa. Mustonen nosti parhaaksi pohjoisamerikkalaisia vastaan pelatuksi otteluksi noiden MM-kilpailujen Yhdysvallat-pelin.

– Paras matsi pohjoisamerikkalaisia vastaan oli Michiganissa 2017 jenkkejä vastaan. Hävisimme 3–5. Viimeinen tuli tyhjiin. Peli oli 3–3 vielä 6–7 minuuttia ennen loppua, Mustonen vertaili.

– Nyt ensimmäinen erä oli eloonjäämistaistelua.

Mustonen on valmentanut Naisleijonia vuodesta 2014 lähtien ja luotsannut joukkueen mitalipeleihin joka turnauksessa. Nyt irtosi ensimmäinen finaalipaikka.

– Tämä on ollut pitkä matka ja viiden vuoden tarkkaan suunniteltu prosessi. Olen nauttinut eniten tästä matkasta ja siitä, miten olemme rakentaneet. Olemme tehneet kovan työn, Mustonen summasi.

Naisleijonat nollasi heikon alun

Suomen kannalta ottelun alku oli painajaismainen. Kanada aloitti odotetusti kovan paineistamisen ja iski tiistain alkusarjakohtaamisen tavoin nopean johtomaalin. Laura Stacey laukoi, ja Jamie-Lee Rattray ohjasi kiekon ohi Suomen maalivahti Noora Rädyn.

Melko pian takaiskun jälkeen Tanja Niskanen otti kahden minuutin jäähyn, ja erän puolivälin jälkeen Riikka Sallinen joutui rangaistusaitioon. Suomen alivoimanelikot kestivät Kanadan tilanteet.

Suomi käytti erän lopun ylivoiman tylysti. Noora Tulus tarjosi vetopaikan Jenni Hiirikoskelle, jonka laukauksen Ronja Savolainen ohjasi maaliin.

Erän lopussa Savolainen tööttäsi Kanadan Blayre Turnbullin pää edellä laitaan, mutta selvisi tempustaan ilman rangaistusta.

Toisen erän alussa Kanada pääsi pyörittämään kahden pelaajan ylivoimaa lähes kahden minuutin ajan, mutta Suomi kesti tilanteen erinomaisesti.

Kanadan Stacey kolasi nurin maalivahti Rädyn, ja Suomi käytti ylivoimansa. Hiirikoski laukoi johtomaalin.

Johto ei kestänyt kuin reilun minuutin. Kanadan Loren Gabel rokotti vastahyökkäyksen päätteeksi 2–2-maalilla.

Kanada sai hetkeksi otteen pelistä, mutta loistavan ottelun pelannut Räty ei ollut yllätettävissä.

Päävalmentaja Mustonen peluutti parin vaihdon ajan muuten säästeliäästi käytettyä nelosketjua, joka painoi pelin vastustajan päätyyn.

Painostusjakso palkittiin johtomaalilla, kun ykkösketjun Michelle Karvinen katkaisi Kanadan purkuyrityksen ja tarjosi siniviivalle Nelli Laitiselle. Aikuisten arvokilpailujen debytantti Laitisen matala laukaus painui Kanadan maalivahti Shannon Szabadoksen taakse Susanna Tapanin kautta.

Kolmannessa erässä Kanadan maalia tarkastettiin pitkään videolta, mutta tuomaristo ei hyväksynyt maalia. Savolainen niittasi loppulukemat ottelun viimeisellä minuutilla.

– Minua jännitti vasta siinä kahden maalin johdossa, kun jäljellä oli 37 sekuntia. Se oli korni tunne, Mustonen sanoi.

Ottelua seurasi Espoon areenassa 4 311 katsojaa.

--

Korjattu aiempaa uutista: Ennen lauantai-illan Kanada-ottelua vastassa oli viidesti Kanada, ei kuudesti.

STT