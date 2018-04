Näkökulma: Sportin uudet hankinnat toistaiseksi odotetunlaisia

Vaasan Sportin Liiga-kausi päättyi pettymykseen maaliskuun alussa. Kukaan tuskin odotti, että kotkapaidat pelaisivat enää tässä vaiheessa kautta, mutta paikka pahnan pohjalla ei sekään ollut ennakkoon odotettu.

Kausi meni monella tapaa pieleen, mutta hiljalleen repalaisille raunioille on ryhdytty rakentamaan uutta, ja se aloitettiin vaihtamalla entinen päävalmentaja Tomek Valtonen kotikylän poikaan Ari-Pekka Pajuluomaan . Toistaiseksi pelaajahankintoja on julkaistu kahdeksan, eivätkä ne ole olleet kovinkaan yllättäviä.

Hyökkäykseen tehoja lähdettiin hakemaan odotetusti ulkomailta ja tarkennettuna Norjan pääsarjasta GET-ligaenista. Nämä pelaajat ovat kanadalainen T.J. Foster ja yhdysvaltalainen William Rapuzzi . Kaksikko on painanut Norjassa piste per peli -tahdilla, mutta suoritustaso Liigassa ei ole odotusarvoltaan luonnollisesti likikään sama. Kummaltakin löytyy taustaa Pohjois-Amerikan pienemmistä sarjoista.

Hyökkäyspäähän nimekkäin hankinta on kuitenkin Roope Talaja . Vaikka Talaja ei olekaan profiililtaan mikään maalinsylkijä, hän tulee olemaan arvokas pelaaja alivoimalla ja tilanteissa, jossa vaaditaan väkevää työntekoa. Hän ei pelkää blokata vetoja eikä taklata.

Sentteriosastolla Sport yllätti, kun se hankki virolaisen Robert Arrakin . Arrak on pitkään aikaa kovimpia virolaislupauksia, ja tulee tulevaisuudessa pelaamaan vähintään Euroopan huippusarjoissa.

Isokokoinen taitosentteri saattaa mennä tänä vuonna kaupan myös NHL-varaustilaisuudessa viimeisillä kierroksilla. Näin hänestä tulisi ensimmäinen virolainen NHL-varaus sitten vuoden 1994 Toivo Suursoon . Virolaisnuorukainen on melko varmasti mukana Viron maajoukkueen mukana parin viikon päästä alkavissa IB-divisioonan MM-kisoissa.

Kun Joni Tuulola suuntasi Atlantin toiselle puolelle, se jätti merkittävän aukon Sport-puolustukseen. Viime kauden tehopuolustajalle ei ainakaan toistaiseksi ole hommattu yhdenvertaista paikkaajaa. Nähtäväksi jää myös se, minkä pakkiparin Oskari Manninen saa ensi kaudella, kun HPK:sta pakettina hankittu duo nyt hajoaa.

Kiekollisesti taitavin uusista puolustajista on Valtteri Viljanen , josta haetaankin varmaan jonkinlaista paikkaajaa Tuulolalle. On tietysti hienoinen kysymysmerkki, pystyykö hän kantamaan tehovastuuta, mutta on selvää, että Sport antaa siihen ainakin mahdollisuuden. Toinen hitusen kiekollisempi puolustajahankinta on Victor Westermarck , joka ei tosin Liigassa ole arvoaan vielä pystynyt osoittamaan.

Puhtaasti puolustavampia puolustajia ovat Mikko Vainonen ja Jyri Niemi . Alivoimalla käyttökelpoisia pelaajia, ja siivonevat oman maalin edustan ansiokkaasti.

Maalivahteja? Nolla, zero, nada.

Ei yhden ensimmäistäkään veräjänvartijaa. Tietysti tässä vaiheessa voidaan olettaa, että sopimuksia on höyläilty, mutta herrat vielä pelaavat jossain päin maailmaa, mistä ovatkaan Sportiin tulossa. Maalivahdeista odottaisi kohta kuuluvan jotain toimiston suunnalta.

Kokonaisuutena hankinnat ovat olleet vähemmän yllättäviä. Joukkueeseen on haettu teho-osastolle yksilöitä, joiden suoritustasoa on vaikea arvioida suunnitellussa roolissa Liiga-tasolla. Esimerkiksi Viljasen rooli olisi nousemassa aiemmista kausista, ja aika luonnollisesti näyttää, pystyykö hän nostamaan tasoaan.

Lyhyellä otannalla ensi kaudesta voi tulla yhtäkkiä yllätysmarssi säälipudotuspeleihin tai sitten kaikki voi mennä totaalisen pipariksi. Siihen kuitenkin vaikuttaa ässähankintojen suoritustason lisäksi se, millaiset maalivahdit Sportiin saadaan ja miten "Maukka" Pajuluoma suoriutuu päävalmentajana ensimmäistä kertaa tällaisessa paikassa.

On kuitenkin käynyt selväksi, että Sport lähtee taistelemaan tuulimyllyjä vastaan ensi kaudella.