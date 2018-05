Ville Meskanen sai NHL-sopimuksen New York Rangersiin

Ilveksen laitahyökkääjä Ville Meskanen on tehnyt NHL-sopimuksen New York Rangersin kanssa. Keväällä kolme maaottelua pelanneen Meskasen sopimus on kaksivuotinen ja kaksisuuntainen. Lue lisää