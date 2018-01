Muodostelmaluistelukisat vihdoin ja viimein Seinäjoellekin

Seinäjoen Taitoluistelijat järjestää lauantaina 3. helmikuuta jäähallissa LAKEA Ice -muodostelmaluistelukilpailun. Kilpailuihin odotetaan yhteensä noin 500 luistelijaa, valmentajaa ja huoltajaa.

Muodostelmaluistelukisoja ei ole koskaan aiemmin järjestetty Seinäjoella.

– Lähimmät “muokkarin" kilpailut on viime vuosina nähty Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa, kertoo kilpailunjohtaja Jaana Mäki-Maunus.

– Olemme ylpeitä ja tyytyväisiä, että saamme järjestää ensimmäiset kotikilpailut.

Muodostelmaluistelu on yksi nopeimmin harrastajamääräänsä kasvattavista urheilulajeista sekä Suomen että koko maailman mittakaavassa. Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuemuoto, jossa kilpailusarjasta riippuen 12-24 luistelijaa pyrkii mahdollisimman yhtäaikaiseen tekniikkaan ja ilmaisuun. Lajille ominaista on kova vauhti ja eläytyvä esiintyminen.

Laji on kehittynyt 1970-luvulla Yhdysvalloissa taitoluistelun ja cheerleadingin risteytyksenä. Suomi on ollut jo pitkään muodostelmaluistelun valtamaita, ja suomalaisjoukkueet ovat saavuttaneet lähes joka vuosi mitalisijoja lajin MM-kisoissa. Kansainvälinen luisteluliitto ISU hakee muodostelmaluistelulle olympiastatusta vuodelle 2022.

Muodostelmaluisteluun kuuluu myös upea ja äänekäs kannustuskulttuuri.

– On mahtavaa pystyä tuomaan muodostelmaluistelun kilpailukokemus ensi kertaa Seinäjoelle, hehkuttaa Mäki-Maunus.

LAKEA Ice -kilpailuihin Seinäjoen jäähallissa osallistuu yhteensä 22 joukkuetta. Nuorimmat kilpailijat ovat 7-12 -vuotiaita ja aikuisjoukkueissa kisaajia nähdään aina 60 ikävuoteen asti.

– Kaikki luistelijat ovat yhtä “muodostelmaperhettä" ja lajissa tsempataan myös muiden seurojen joukkueita, jotta jokainen yltäisi parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Toisaalta perinteinen pohojalaanen kökkähenki on lajissa huomattavan tärkeää. LAKEA Ice -kilpailua on järjestämässä yli 50 vapaaehtoista Seinäjoen Taitoluistelijoiden jäsentä ja läheistä, vaikka yli 300 luistelijan kilpailu on vielä muodostelmaluistelun mittakaavassa pienehkö. Lajin suurimmat kotimaiset kilpailut vetävät jopa 2000 luistelijaa.

LAKEA Ice -kilpailuissa nähdään tietysti kaikki Seinäjoen Taitoluistelijoiden omat joukkueet. SeiTL:lla on yhteensä kuusi kilpailevaa joukkuetta eri ikäluokissa - myös maailman ainoa kokonaan miehistä muodostuva kilpajoukkue, RiverBulls.