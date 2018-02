MTV Sport: Mieto pitää alle 23-vuotiaiden arvokisoja höpö höpö -hommina

Kurikan hiihtojätti Juha Miedon mielestä parikymppiset ovat aikuisia, ja alle 23-vuotiaiden maastohiihtäjien EM- ja MM-kilpailut ovat höpö höpö -hommia. Mieto kertoi ajatuksistaan torstai-iltana MTV Sportin urheilulähetyksessä.

– Kun nuorten sarja on ohi, sitten keskitytään täysillä arvokisoihin aikuisten sarjassa. Pikkuisen kismityttää, Mieto sanoi lähetyksessä.

Mieto odottaa Etelä-Korean talviolympialaisista pelkästään Suomen maastohiihtäjiltä 6–7 mitalia. Miedon mielestä näistä naisille tulee neljä.

– Naisiin olen aina luottanut. Kristalla (Pärmäkoski) on jotain äkkinäisyyttä ja sinnikkyyttä, Mieto kertoi MTV Sportin lähetyksessä.

Pärmäkoskelle hän povaa viestimitalien lisäksi kahta henkilökohtaista mitalia.

– On huolestuttavaa, että hän on useamman kerran sairastellut. Käsitykseni on, että Krista tervehtyy. Toivotaan parasta.