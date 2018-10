Mitä ihmettä valmentaja Raska touhusi Petra Ollin MM-finaalin loppuhetkillä? Näin siinä kävi!

Lappajärveläinen Petra Olli voitti keskiviikkoiltana naisten vapaapainin 65 kg:n sarjassa Unkarin Budapestissa MM-kultaa finaalissa, joka päättyi dramaattisesti. Kului useita minuutteja, jolloin kukaan ei tuntunut tietävän, kumpi ottelun oli voittanut.

Ollin finaalivastustaja, kanadalainen Danielle Lappage tasoitti kamppailun päätössekunnilla. Tasoituksesta käynnistyi tapahtumaketju, joka hämmensi painijat, yleisön ja jopa tuomarit ja viivytti loppuratkaisua.

Nyt sekä paikalla ollut Yle Urheilun painiselostaja Jarkko Ala-Huikku että Ollin valmentaja Ahto Raska kertovat, mitä loppuhetkillä tapahtui. Ala-Huikku kertoo tapahtumista henkilökohtaisella twitter-tilillään , Raska Yle Urheilun haastattelussa .

– Raska painoi matolta poistues haastonappia, ei ollut heti varma kumpi 5-5 tilantees voittaa, twiittaa Ala-Huikku ja jatkaa.

– Pasi Sarkkinen karjui katsomosta Raskan takaa ettei saa haastaa. Raska perui haaston ja CAN haastoi.

Ala-Huikku on liittänyt toiseen twiittiinsä kuvan tv-lähetyksestä. Kuvassa näkyy, kuinka Raska on poistumassa alas matolta ja on painanut haastonappia ennenkuin Lappagen kaksi pistettä olivat ilmestyneet tulostaululle.

– Onneksi haaston saa perua.. muuten olisi nähty kaikkien aikojen katastrofi, Ala-Huikku twiittaa.

Raska selvittää Ylen verkkosivuilla haastoaan.

– Ensiksi haastoin sen, että oliko aika loppunut. Tuomari katsoi ja antoi siitä kaksi pistettä. Sitten oli epäselvää, että onko Petra voittaja vai ei. Halusin varmistaa päätuomarilta, että kumpi on voittamassa – jos se on punainen (Olli), niin en halua haastaa, mutta jos se on sininen (Lappage), niin haluan haastaa, Raska selvitti.

– Tuomarit katsoivat sitä keskenään, ja vaihtoivat välillä sitä väriä. Lopulta se jäi punaiseksi. Sitten kanadalaiset haastoivat tämän tuomion sääntöjen mukaisesti. Vaikea sitä hetkeä on pukea sanoiksi. Voitto oli ainoa toive, Raska totesi Yle Urheilulle.