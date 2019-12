Mikko Koivu ratkaisi Minnesotalle voiton 1000. NHL-ottelussaan

ST. PAUL

Minnesota Wildin kapteeni Mikko Koivu nousi ratkaisijaksi jääkiekkouransa tuhannennessa NHL-ottelussa. Koivu upotti ratkaisevan voittolaukauksen, kun Minnesota löi Dallas Starsin kotonaan 3–2.

Suomalaiskonkari antoi myös syötön Kevin Fialan toisessa erässä tekemään 1–0-maaliin. Koivu syötti maalin eteen Minnesotan pelatessa ylivoimaa, ja Fiala ohjasi pelivälineen sisään.

Tehopiste oli juhlaotteluun sopivasti Koivun NHL-uran 700:s. Turkulaislähtöisellä hyökkääjällä on nyt kasassa NHL-uraltaan tehot 203+497. Tämän kauden saldo on 2+10.

– Yritin vain elää hetkessä koko päivän ja nauttia tästä niin paljon kuin voin. Se on jopa vaikeaa, kun on niin paljon asioita meneillään. Sitä tietenkin haluaa pelata hyvin ja voittaa ottelun, Koivu sanoi NHL.comin mukaan.

– Oikeastaan tämä on vain yksi jääkiekko-ottelu, mutta onhan se erilaista, totta kai tämä on erityinen ilta.

Hetkeä Fialan osuman jälkeen Dallas tuli tasoihin John Klingbergin maalilla, johon suomalaishyökkääjä Esa Lindell antoi syötön. Kolmannessa erässä Dallas kävi johdossakin, mutta Zach Parise toi Minnesotan tasoihin ylivoimalla ajassa 57.30 iskemällä irtokiekon ilmasta sisään.

Voittolaukauskisassa molempien joukkueiden kaksi ensimmäistä laukojaa onnistui, ja kolmannet laukojat epäonnistuivat. Koivu teki maalin Minnesotan neljäntenä laukojana, ja hänen jälkeensä laukoneen Dallasin Corey Perryn epäonnistuminen sinetöi Minnesotan voiton.

Koko ura Minnesotassa

36-vuotiaasta Koivusta tuli seitsemäs suomalaispelaaja, joka on saavuttanut tuhannen NHL-runkosarjaottelun rajapyykin. Aiemmin samaan ovat yltäneet Teemu Selänne, Teppo Numminen, Jari Kurri, Olli Jokinen, Saku Koivu ja Kimmo Timonen. Eniten pelejä ahkeroi Selänne, 1 451.

Koivu on pelannut koko vuonna 2005 alkaneen NHL-uransa Minnesotassa. Tuhannen runkosarjapelin lisäksi hän on saanut vyölleen 55 pudotuspeliottelua. Huippumenestys on kiertänyt Koivua ja Minnesotaa, sillä parhaimmillaan joukkue on yltänyt pudotuspelien toiselle kierrokselle.

Nyt Minnesota otti kolmannen perättäisen voittonsa. Joukkue on länsilohkossa sijalla 12 mutta vain kahden pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta.