Mikä sai lähtemään Suomen paskimpaan paikkaan, Kouvolaan? – pelinjohtaja vastaa

Esimerkiksi Koria, Elimäki, Anjalankoski, Jaala, Kuusankoski ja Valkeala ovat osa Kouvolaa.

Kaupungissa on paljon aitoja, isänmaallisia ihmisiä. Kaupungissa on myös huvipuisto, laskettelukeskus, kauppakeskuksia ja esimerkiksi erämaita. Kaupungin sydämessä on myös hieno pesäpallostadion.

Kouvolaa kuitenkin pidetään yleisesti Suomen paskimpana paikkana. Kaupunkina Kymenlaaksossa, jossa on paljon betonirakennuksia.

Onko tämä totta vai ei ja mikä sai Alajärven Ankkurien pelinjohtaja Matti Iivarisen lähtemään Kouvolaan?

Miesten Superpesiksessä pelaavan Kouvolan Pallonlyöjien uusi pelinjohtaja kertoo asiasta itse videolla.