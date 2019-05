Metsola KHL:n ykkösvahti, Hartikainenkin kauden tähdistöön

HELSINKI

Suomalainen jääkiekko sai tiistai-iltana lisäjuhlittavaa myös itänaapurissa, kun KHL-liiga palkitsi kauden parhaitaan. Liigan ykköstähdistöön valittiin kaksi suomalaista, ja Juha Metsolaa kunnioitettiin liigan parhaana maalivahtina.

Salavat Julajev Ufan maalilla komeat tilastot (maalikeskiarvo 2,02, torjuntaprosentti 93,4) kirjanneen Metsolan lisäksi kauden ykkösviisikkoon nimettiin Ufan hyökkääjä Teemu Hartikainen (tehot 17+28).

Palkittu suomalaiskaksikko nosti palkintogaalassa esiin myös uuden kansallissankarin.

– Kukaan ei uskonut Suomeen MM-kisoissa, mutta jätkät tiesivät, mitä tehdä. Marko Anttila on nöyrä jätkä, joka tekee tosi paljon töitä jok'ikinen vuosi. Tällaiset tarinat ovat upeita, Hartikainen sanoi.

– Ette voi uskoakaan, kuinka maamme juhlii MM-kultaa. Hullua, ihan hullua. Ettekä voi uskoa, mitä on Mörkömania, ihan hullua sekin. Hän on vanha jo, mutta hän on tehnyt valtavasti töitä aina. Se palkittiin, olen niin onnellinen hänen puolestaan. Hän on todellinen johtaja ja ansaitsee kaiken suitsutuksen, hehkutti puolestaan Metsola.