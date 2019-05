Mestaruuden ratkaisseen maalin tuonut ylivoima jätti karvaan maun suuhun

HPK ja Kärpät pelasivat yhden kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoliigan finaalisarjoista, mutta seitsemännen pelin ratkaisumaali jätti ikävän maun monen suuhun.

HPK:n Markus Nenonen iski jatkoerässä maalin ylivoimalla, jota ei olisi videokuvan perusteella pitänyt koskaan tuomita. Kärppien Aleksi Heponiemi sai 2+2 minuutin rangaistuksen korkeasta mailasta ajassa 73.32. Hidastuksista kuitenkin paljastui, että HPK-puolustaja Niklas Frimanin kasvoihin osui oman pelaajan Niclas Luceniuksen maila.

STT tavoitti Kärppien yhteyspäällikön Ilkka Mikkolan kommentoimaan tilannetta.

– Valmennus sai aika nopeasti tietää asiasta, mutta emme me sitä joukkueelle julkistaneet. Tilanteet tulevat nopeasti, ja nyt meillä on pettynyt olo, mutta pitää muistaa, että HPK:lla on huikea fiilis.

Mikkolan mukaan tuomio ei muutu miksikään, joten nyt pitää kunnioittaa vastustajaa.

– Tämä oli semmoinen sarja, jonka molemmat olisivat ansainneet voittaa, mutta vain toinen voi voittaa. Varmasti pukukopissamme jollakin on sisimmässään erilaisiakin fiiliksiä, kahdeksan Suomen mestaruutta pelaajana voittanut Mikkola pyöritteli.