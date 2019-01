Mestaripainija Petra Ollin valmentaja kärkijoukossa ehdolla Vuoden valmentajaksi

Urheilutoimittajain Liitto on julkistanut viisi kärkinimeä vuoden valmentajan ja vuoden joukkueen äänestyksissä. Liitto palkitsee urheiluvuoden 2018 parhaat torstaina järjestettävässä Urheilugaalassa.

Vuoden Valmentajan tittelistä taistelevat miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, jääkiekon miesten SM-kultajoukkueen Oulun Kärppien vaasalaislähtöinen päävalmentaja Mikko Manner, miesten salibandymaajoukkueen MM-kultaan ja Classicin miesten SM-kultaan johdattanut Petteri Nykky, maastohiihtäjä Iivo Niskasen henkilökohtainen valmentaja Olli Ohtonen sekä painija Petra Ollin henkilökohtainen valmentaja Ahto Raska.

Raska on valmentanut Ollia noin kymmenen vuotta, käytännössä siis koko tämän kansainvälisen uran ajan. Viime vuonna Olli voitti sekä maailman että Euroopan mestaruuden.

– Minulle on ollut tärkeää, että koskaan ei jäisi kaivelemaan se, mitä ei tullut tehtyä tai sanottua. Sen vuoksi puhumme asioista, virheistäkin, suoraan. En ole koskaan ottanut itseeni, mikäli urheilija kyseenalaistaa joitakin asioita. Sitä urheilijan kuuluukin tehdä. Täydellistä valmentajaa tai ihmistä ei ole olemassa, Raska pohti Yle Urheilun haastattelussa joulukuussa 2018.

– Paini on niin monipuolinen ja tekninen laji, että urheilijan on pystyttävä menestyäkseen ajattelemaan myös itse. Samalla niitä ajatuksia on myös kunnioitettava. Urheilijalle on annettava mahdollisuus kyseenalaistaa asioita, Raska avasi valmennustyönsä periaatteita.

– Petra myös kuuntelee minua, vaikka samaan aikaan hän kyseenalaistaisi ohjeitani. Konfliktimme ovat aina hyvin lyhyitä, vähän kuin pieniä perheriitoja, joiden jälkeen asiat ovat taas hyvin. Emme kaivele niitä enää uudestaan esiin.

Vuoden Joukkueen palkinnosta kisaavat jalkapallon miesten maajoukkue, jääkiekon naisten olympiapronssijoukkue, muodostelmaluistelun maailmanmestari Marigold IceUnity, pesäpallon miesten Suomen mestari Joensuun Maila ja salibandyn miesten MM-kultajoukkue.