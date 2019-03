Meksikon MM-rallista tuli suomalaisittain murhenäytelmä

Suomalaiskuskien osalta Meksikon MM-ralli on ollut täyttä taapertamista. Perjantaina keskeyttäneiden listalle lisättiin Fordin Teemu Suninen ja Toyotan

Jari-Matti Latvala. Lauantaina samaan joukkoon liittyi myös Citroen-kuski Esapekka Lappi, joka keskeytti heti aamun ensimmäisellä erikoiskokeella.

– Se oli liukas mutka, jossa valui vaan leveäksi. Sinne jäätiin jumiin. Paska homma, mutta ei voi mitään. Siihen kerääntyi porukkaa, kun olimme jo aika lähellä maalia. Perä oli rotkon päällä, niin ei oikein pystynyt ponnistamaan, Lappi summasi tilanteen.

– Vaikka olisi kuinka paljon porukkaa ollut, autoa ei olisi tielle saanut. Ei monta kilsaa liian kovaa tultu, mutta näköjään tarpeeksi.

Lapin virhe oli harmiton, eikä auto vaurioitunut tilanteessa. Kisa meni kuitenkin täysin pilalle vain 500 metriä ennen 25,90 kilometrin mittaisen Guanajuatiton erikoiskokeen maalia.

– Harmittaa paljon, kun ei edes niin yritetty. Silloin tulee useammin virheitä. Se olisi helpompi siinä tapauksessa ymmärtää, Lappi tuskasteli.

– Tarkoitus oli vain ajaa tasaisen varmasti ja mennä sillä tavalla maaliin asti. Vaikka kuinka on tavoitteet selkeät ja kirkkaana mielessä, tosi helppo on virhe tehdä.

Rallin johdossa ajaa Citroenin Sebastien Ogier, kun takana on 12 erikoiskoetta. Fordin Elfyn Evans on jäänyt ranskalaisesta 19,2 sekuntia. Kolmanneksi on noussut muiden keskeytysten myötä Toyotan Ott Tänak.

Latvala on tuloksissa kymmenentenä, vaikka eroa kärkeen on yli 16 minuuttia. Kaksi pohja-aikaa lauantaiaamuna ajaneen tuurilaisen tavoitteena on napsia edeltä pari WRC2-autoa ennen sunnuntain maalilippua.

– Hyvin lähti päivä käyntiin. Olen kyllä tyytyväinen. Auto tuntuu paremmalta. Tehtiin pieni säätömuutos, ja etulukko vetää nyt paremmin. Jos onnistuisi nousemaan kahdeksanneksi, se olisi jo tosi hyvä. Se on tähtäin, Latvala totesi.

Meksikon MM-ralli päättyy sunnuntai-iltana Suomen aikaa.